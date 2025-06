Per Bonny, Inter e Parma alle battute finali. Esposito slegato – TS

Inter e Parma alle schermaglie finali per Bonny. Ieri l’accelerata con i nerazzurri che hanno alzato l’offerta su “richiesta” dell’AD Federico Cherubini. Sebastiano Esposito non entrerà nella trattativa.

SCHERMAGLIE FINALI – Tuttosport si porta avanti e parla di Bonny come un giocatore virtualmente dell’Inter. Secondo il quotidiano torinese, ieri l’Inter ha alzato l’offerta al Parma fino ad arrivare a 25 milioni di euro bonus inclusi. I ducali puntano ad incassare 25 milioni più bonus. Ma le due società stanno ormai alle battute finali. Inoltre, l’Inter ha già trovato l’accordo con il giocatore, che firmerà per 5 anni con ingaggio a 2 milioni di euro a stagione. Nell’operazione non rientrerà Sebastiano Esposito, valutato da Viale della Liberazione tra gli 8 e i 10 milioni di euro.

Esposito slegato da Bonny, il Parma valuterà e l’Inter ascolterà

ATTESA – Per quanto riguarda Esposito, che appunto sarà slegato da Bonny, bisognerà aspettare l’insediamento di Cuesta sulla panchina del Parma. L’ufficialità è arrivata solamente ieri per l’erede di Chivu e adesso si aspetterà qualche giorno per capire cosa succederà in Emilia. Intanto, Esposito si trova negli Stati Uniti, a Seattle, con l’Inter. E domani potrebbe anche giocare nuovamente titolare insieme a Lautaro Martinez nella seconda partita del girone E contro i giapponesi dell’Urawa Reds.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino