Per arrivare a Kulusevski l’Inter deve alzare la quota dei bonus – CdS

TALENTO DA BLOCCARE – Rispetto al mercato di gennaio Kulusevski è un’altra storia, una necessità. Ma può essere rimandato all’estate. L’Inter pensa di essere legittimamente in vantaggio e vorrà chiudere almeno per giugno. In casa nerazzurra sanno per convincere l’Atalanta di dover preparare un assegno da 35 milioni più bonus a volontà. Cinque? Forse sette. Chissà se basteranno.