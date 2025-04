Pellegrino nel mirino di Marotta: l’Inter spettatrice all’Olimpico – TS

In vista del mercato estivo, l’Inter – come riportato da Tuttosport – guarda con attenzione in casa del Parma. Il primo nome sulla lista porta quello di Mateo Pellegrino.

INTERESSE – L’Inter guarda anche al mercato estivo per provare ad anticipare la concorrenza su alcuni giovani talenti. Tra i tanti nomi circolati, l’Inter ha messo nel mirino anche Mateo Pellegrino. Come riportato da Tuttosport, anche i nerazzurri stanno seguendo con attenzione il goleador argentino che è finito nel radar del Bologna nelle ultime settimane. Il suo nome potrebbe inserirsi per dare il cambio a Taremi che ha deluso e al duo Correa-Arnautovic, entrambi in scadenza. Domani sera all’Olimpico, in occasione della gara tra Lazio e Parma, ci sarà uno scout interista per seguire la gara. L’attaccante ex Velez entra dunque nel taccuino dell’Inter così come Castro (Bologna), David (Lille), Krstovic (Lecce) e Lucca (Udinese), senza dimenticare Pio Esposito (in prestito allo Spezia).

Inter-Parma, rapporti ottimi! Altro scout a Verona

RAPPORTI – Tra i club invece, scorre buon sangue. Da un lato c’è anche la stima che Beppe Marotta ha nei confronti del CEO emiliano Federico Cherubini. Pellegrino era sbarcato in Italia lo scorso gennaio per due milioni di euro, con il 50% della futura rivendita che spetta proprio al club argentino. La partita all’Olimpico servirà all’Inter di visionare bene anche Mario Gila, difensore in scadenza con la Lazio nel 2027 e seguito da Alejandro Camano, procuratore sportivo con tanti interessi nell’Inter. Un altro scout dell’Inter sarà domani al Bentegodi per assistere a Verona-Cagliari. L’occasione giusta per dare un’occhiata agli emergenti Ghilardi e Coppola, entrambi in forza all’Hellas e titolari dell’Under 21.

