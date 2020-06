Pellegrini-Roma, procuratore a Trigoria: Inter alla finestra – Sky

Lorenzo Pellegrini, centrocampista classe 1996 della Roma, è da tempo osservato speciale dell’Inter. Al momento però la sua priorità è il club giallorosso. Ecco le ultime secondo Paolo Assogna

DIMOSTRARE – «Oggi a Trigoria presente il procuratore di Pellegrini. Sul contratto del centrocampista della Roma c’è una clausola da 30 milioni con doppio pagamento da 15 milioni che è facilmente attaccabile. Il giocatore però è molto legato al club giallorosso e al momento non vuole andare via. Il contratto scade nel 2022. Non c’è urgenza, ma Pellegrini non percepisce uno stipendio da top player quindi nei prossimi mesi si aspetta concretezza da parte della Roma. Sul giocatore ci sono infatti Borussia Dortumund, Paris Saint-Germain e Inter». Queste le parole di Paolo Assogna a “Sky Sport 24”.