Pellegrini, rinnovo Roma in stand-by: Inter piÃ¹ una restano vigili – CM

Pellegrini, rinnovo Roma in stand-by: Inter più una restano vigili – CM

Pellegrini ha ancora in sospeso un discorso per il rinnovo di contratto con la Roma. La volontà del giocatore sembra chiara, intanto però l’Inter resta tra le squadre che guardano alla situazione del numero 7 giallorosso. Lo riferisce “Calciomercato.com”

SITUAZIONE DA MONITORARE – Lorenzo Pellegrini ancora lontano dal rinnovo di contratto con la Roma. Il centrocampista giallorosso non ha ricevuto alcuna chiamata dalla società capitolina per discuterne, complice anche l’attesa di notizie sul passaggio di proprietà. La certezza rimane la scadenza del contratto fissata a giugno 2022, così come la volontà del giocatore di restare nella Capitale. Incombe però la clausola di risoluzione da 30 milioni di euro. Qualora Pellegrini si accordasse con un nuovo club a cifre più alte di quelle attualmente percepite, la Roma resterebbe spiazzata. Tra i club sempre interessati si segnalano l’Inter e l’Everton.

