Pellegrini il ‘nuovo Mkhitaryan’? Inter non chiude le porte

Lorenzo Pellegrini è uno dei nomi su cui sta ragionando l’Inter in vista della prossima stagione. Il calciatore italiano potrebbe rendersi protagonista di una staffetta con Henrikh Mkhitaryan nel centrocampo nerazzurro.

IL PUNTO – Lorenzo Pellegrini potrebbe lasciare la Roma a fine stagione, con l’Inter che è tra le squadre più interessate per tentare l’affondo nella sessione estiva di calciomercato. I nerazzurri sono infatti alla ricerca di un calciatore di qualità che possa far propri gli insegnamenti di Henrikh Mkhitaryan al fine di rappresentarne il sostituto quando l’armeno lascerà la compagine meneghina. Il centrocampista giallorosso, in questo scenario, potrebbe rappresentare una figura in grado di ovviare alla futura assenza di un pilastro del centrocampo dell’Inter come l’armeno.

Pellegrini sul taccuino dell’Inter: come si inserirebbe nel contesto di Inzaghi?

MECCANISMI TATTICI – Le geometrie di gioco dell’Inter di Simone Inzaghi sono estremamente complesse e ricercate. Ciò significa che Pellegrini dovrebbe garantire la massima applicazione possibile per poter entrare gradualmente nei meccanismi di gioco attuati dal tecnico piacentino. Nella consapevolezza che, se impegnato a dovere, potrebbe diventare la migliore versione di se stesso dopo tante stagioni in chiaroscuro alla Roma.

RUOLO – Da Mkhitaryan, Pellegrini potrebbe assorbire importanti indicazioni in merito al miglior modo per agire da collante tra centrocampo e attacco. Con degli inserimenti repentini, un’abilità non secondaria nel fraseggio con i compagni e un ottimo tiro dalla distanza, il centrocampista italiano si candida per un ruolo da protagonista nella squadra di Inzaghi. Tenendo in considerazione anche i nomi di Nico Paz e Arda Guler, l’Inter riflette con molta attenzione sul futuro. Con la convinzione secondo cui individuare il sostituto di Mkhitaryan sarà, in ogni modo, un compito arduo.