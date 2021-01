Pellè ufficialmente svincolato. Inter, una sola offerta disponibile

Graziano Pellè non è più un giocatore dello Shandong Luneng. L’italiano si candida ora per un ritorno in Serie A: ecco l’offerta che potrebbe fare l’Inter, secondo “Calciomercato.com”.

MORDI E FUGGI – Graziano Pellè si è ufficialmente svincolato dallo Shandong Luneng. E, dopo 64 reti in 132 presenze col club cinese, l’italiano è pronto a rimettersi in gioco in Serie A. Dove l’attaccante pugliese ha un bottino di una solo rete in 24 partita. Sulle sue tracce ci sono sia l’Inter, sia la Juventus: entrambe sono infatti alla ricerca di una punta di riserva esperta e affidabile. E Pellè possiede entrambe le caratteristiche, oltre al bonus extra di essere svincolato e non richiedere un ingaggio troppo oneroso. Antonio Conte riabbraccerebbe volentieri l’attaccante, già guidato in Nazionale tra il 2014 e il 2016. Delle 9 reti di Pellè con l’Italia, 7 sono arrivate nell’era Conte, di cui 2 agli Europei del 2016. L’ex attaccante di Southampton e Feyenoord riceverà quindi delle offerte per tornare in patria: quella dell’Inter, tuttavia, non supererebbe i sei mesi di durata. Il suo eventuale innesto sarebbe funzionale ad aumentare le opzioni in attacco, ma l’obiettivo è rinforzare il reparto nel medio termine, con profili più giovani del 35enne di rientro dalla Cina.