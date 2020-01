PedullÃ : “Young, promessa Inter! Politano, ci sarÃ  soluzione? Spinazzola…”

Pedullà: “Young, promessa Inter! Politano, ci sarà soluzione? Spinazzola…”

Condividi questo articolo

Alfredo Pedullà, giornalista esperto di calciomercato di “SportItalia”, ha parlato del mercato dell’Inter e dunque di Ashley Young, Matteo Politano e Leonardo Spinazzola

AGGIORNAMENTI – Queste le parole di Alfredo Pedullà, giornalista esperto di calciomercato di “SportItalia”, ha parlato di Ashley Young, Matteo Politano e Leonardo Spinazzola in chiave Inter nell’articolo a loro dedicato sul suo sito: “Lo scambio Spinazzola-Politano tra Roma e Inter è entrato in una fase di riflessione dopo i test fisici di ieri del terzino. Vedremo se si arriverà ad una soluzione, sarebbe come minimo paradossale per Politano tornare indietro dopo aver fatto le visite con il suo nuovo club e dopo aver messo al primo posto la Roma nella lista dei suoi desideri. Paradossale come minimo, e auspicabile che si trovi una soluzione. Ma l’Inter, come svelato il 9 gennaio scorso, ha intenzione di mantenere la parola data a Ashley Young. Anche nel corso del suo blitz londinese ci sono stati contatti tra Ausilio e il rappresentante del capitano dello United. L’Inter stava pensando di mandare in prestito Dimarco al Verona e di trovare un’eventuale soluzione per Lazaro, in ogni caso ci sono i margini per accogliere Young dopo che tutte le altre situazioni saranno risolte“.