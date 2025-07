Pedullà bacchetta: «Xhaka la Sora Camilla! Sull’Inter spieghino Asensio»

Pedullà si scaglia contro gli altri colleghi di calciomercato in merito all’accostamento di Xhaka all’Inter. Il giornalista prende in considerazione pure la vicenda Marcos Asensio.

LA SORA CAMILLA – In Italia continua a circolare il nome di Granit Xhaka, capitano della Svizzera e del Bayer Leverkusen. Lo svizzero è stato accostato prima al Milan, poi alla Juventus e adesso all’Inter per il dopo Hakan Calhanoglu. Alfredo Pedullà, nel suo canale YouTube, parla di questi rumors e allo stesso tempo bacchetta un po’ gli altri insiders di calciomercato. Ecco cos’ha detto: «Xhaka mi sembra la sora Camilla, prima il Milan stava stringendo e all’improvviso non c’è più perché ha preso Ricci, poi stava tornando e improvvisamente non c’è più, poi la Juventus e improvvisamente non c’è più. E adesso l’Inter ma ci devono spiegare perché l’Inter non ha preso Asensio piuttosto che spiegarci di Xhaka. Il mercato deve essere fatto di ordine nei nomi che tu fai. Sbagliamo tutti. Chi non sbaglia scagli la prima, la seconda, la terza pietra. È come la Sora Camilla, tutti la vogliono e nessuna la prende per ora, nessuno l’ha portata ancora a casa». Xhaka, 33 anni il prossimo settembre, nell’ultima stagione ha segnato due gol e messo a referto sette assist in 49 partite.