Pedullà: «Voci su Frattesi? La verità è un’altra. L’Inter ha pretese importanti»

L’esperto di calciomercato Alfredo Pedullà si è pronunciato in merito al futuro di Davide Frattesi, escludendo che le voci apparse sul calciatore dell’Inter corrispondano alla verità.

LA SITUAZIONE – Alfredo Pedullà ha voluto fare chiarezza sulla situazione di mercato legata a Davide Frattesi, calciatore cui viene attribuito un “mal di pancia” dovuto allo scarso minutaggio all’Inter. Secondo quanto riferito dal giornalista a Sportitalia, non è veritiera la voce secondo cui tale malumore abbia indotto l’ex Roma a chiedere la cessione: «Frattesi non è contento di giocare poco, ma non ha mai chiesto alla società nerazzurra di essere ceduto».

Pedullà chiosa sulla situazione legata al futuro di Frattesi all’Inter

LO SCENARIO – Pedulla ha concluso il suo ragionamento indicando come l’Inter non sia nella posizione di chi non intende minimamente ascoltare le proposte per Frattesi. Nel caso in cui sia offerta una determinata somma, ritenuta adeguata dai nerazzurri, l’esito di una cessione apparirebbe plausibile: «L’Inter ha fissato la cifra per lasciarlo partire: 50 milioni, al massimo 45 + 5 di bonus, senza la possibilità di proporre uno scambio. I nerazzurri non contemplano infatti tale eventualità. Se qualcuno dovesse presentarsi con questa cifra, il club nerazzurro sarebbe pronto a incassarla e, a quel punto, a cercare un sostituto».