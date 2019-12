Pedullà: “Vidal all’Inter, trattativa come Lukaku. I tempi e una differenza”

Lukaku e Vidal all’Inter sarebbero due trattative identiche, secondo Alfredo Pedullà. Il giornalista del “Corriere dello Sport” e di Sportitalia, sul suo sito ufficiale, spiega le similitudini e le differenze nelle due operazioni. Questa la sua analisi.



ESITO IDENTICO? – “Sembra la fotocopia della trattativa che ha portato Romelu Lukaku all’Inter. Con la differenza, non secondaria, che Arturo Vidal non soltanto sta forzando con il Barcellona ma ha addirittura tirato fuori la storia dei bonus non pagati (vedi articolo), che è l’anticamera della volontà precisa di tagliare la corda. Il club nerazzurro non avrebbe certo problemi a prolungargli il contratto dal 2021 al 2022. E bisogna dire che la situazione rispetto a quindici giorni fa è cambiata, nel senso che l’Inter prima aveva molti dubbi sul fatto che il cileno potesse liberarsi per una serie di motivi (soprattutto la volontà di Ernesto Valverde di non privarsene)”.

CAMBIO FRONTE – “Negli ultimi tre giorni le cose si sono modificate, per questo motivo l’Inter ha messo per ora in stand-by le altre situazioni (Rodrigo de Paul, che piace molto, in testa). Il club nerazzurro, pur tenendosi a debita distanza dal contenzioso, ha avuto conferme che nel giro di settantadue ore avrà notizie molto più approfondite. Con la speranza che siano anche l’anticamera di una trattativa con il Barcellona da impostare. Il club catalano chiede venti milioni, l’Inter vorrebbe un prestito con diritto di riscatto non oltre i dodici-tredici milioni ma sarebbe disponibile ad allargare i cordoni della borsa. Quella sarebbe l’ultima preoccupazione, adesso conta soprattutto che Vidal vada fino in fondo e rompa definitivamente con il Barcellona”.

Fonte: AlfredoPedulla.com