Pedullà: “Tonali all’Inter? Dovrebbe uscire qualcuno. Juventus…”

Tonali sarebbe un obiettivo sia dell’Inter, confermato da Ausilio ieri (vedi articolo), sia della Juventus. Alfredo Pedullà, durante “Aspettando il weekend” su Sportitalia, ha fatto il punto della situazione dopo i precedenti aggiornamenti soprattutto sugli attaccanti (vedi articolo).

UNA PREFERENZA – Per Alfredo Pedullà la Juventus sarebbe davanti all’Inter per Sandro Tonali: «Mantengo questa posizione che non è un ordine alfabetico, ma un ordine di movimenti. Chi porta poi i soldi riuscirà a mettersi d’accordo con Massimo Cellino, però per la Juventus è una prima scelta. L’Inter si è mossa dopo e ha garantito la necessità di voler andare su Tonali, in questo momento l’aspetto gerarchico di chi si è mosso prima secondo me ancora può fare la differenza. Chiaramente l’Inter è assolutamente in corsa, per la Juventus è una prima scelta. Piero Ausilio ha detto tutto quello che doveva dire su Tonali, le altre non ci sono da mesi».

UTILITÀ – Pedullà prosegue: «Forse ci sarà una rivisitazione maggiore nel centrocampo della Juventus, rispetto a quello dell’Inter. La Juventus cambierà due-tre pedine, l’Inter sicuramente è interessata a Tonali ma prendendolo completerebbe, più o meno, il centrocampo, a meno che non dovessero uscire una o due pedine dalla rosa di Antonio Conte. Per me lui è pronto da subito per diventare un top player, se va alla Juventus gioca subito come all’Inter. Ha dimostrato di essere pronto: anche se la Juventus dovesse prendere un altro centrocampista, come Jorginho, cambierebbe poco. Se Tonali dovesse andare all’Inter dovrebbe uscire qualcuno».