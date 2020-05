Pedullà: “Tonali Inter o Juventus, ma ribadisco un concetto. Serie A…”

Tonali sarebbe diviso fra Inter e Juventus. È quanto afferma il giornalista Alfredo Pedullà, che ha aperto il suo intervento da Roma per “Sportitalia Mercato” parlando del centrocampista classe 2000 del Brescia. Da parte sua un commento anche sul protocollo per gli allenamenti in Serie A.

IL CONTESO – Per Alfredo Pedullà c’è un derby d’Italia di mercato in vista: «Di Sandro Tonali si dice, giustamente, Inter o Juventus. Io continuo a ripetere un concetto: all’Inter piace molto ma la Juventus si è mossa sicuramente prima. Sarà una bella lotta».

VIETATO RIFERMARSI – Pedullà vede con certezza Tonali come oggetto del desiderio per il mercato. Il giornalista, in aggiunta, è molto più scettico sul protocollo sanitario di garanzia, che ha mandato in subbuglio la Serie A: «Io penso che con quel protocollo ci fermiamo dopo la prima giornata. Forse è il modo che avrebbe voluto Vincenzo Spadafora, è un protocollo non applicabile. Non entro nei meandri della tutela alla salute, ma è normale che se si ferma il primo si ferma il campionato. Non è normale ricominciare, la strada l’avrebbero dovuta fare un po’ meno lastricata di problemi. Se devi rifare il protocollo io penso che ripartire il 13 per fermarsi il 16 sia una roba da mettere in preventivo, così».