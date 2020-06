Pedullà: “Tonali? Assurdo dire che serva solo all’Inter. Se chiude presto…”

Condividi questo articolo

Pedullà ritiene che su Tonali l’Inter non potrà mai essere ritenuta la sola squadra in corsa. Tuttavia, rispetto alla Juventus, i nerazzurri potrebbero avere un vantaggio da spendere. Questa l’analisi del giornalista, in collegamento da Roma nel corso di “Sportitalia Mercato”.

OCCASIONE IMMEDIATA – Così Alfredo Pedullà: «Se l’Inter chiude la pratica presto, perché è sempre forte su Sandro Tonali, ce la fa. Se non chiude la pratica presto poi dipenderà dalle dinamiche di mercato. Una cosa, dal mio punto di vista, è sicura: in questo momento Tonali è più indispensabile per la Juventus, con l’aria che tira. Sami Khedira si rompe ogni cinque minuti, Adrien Rabiot non si è integrato, Aaron Ramsey sta spesso in infermeria, per Miralem Pjanic c’è il mercato: se la guardiamo in prospettiva è assurdo dire che serva solo all’Inter. Poi ha acceso i motori e vuole chiudere questa pratica: se ce la fa bene, altrimenti ce la porteremo più avanti. L’Inter si sta muovendo, però le trattative vanno chiuse: Dries Mertens l’avevano visto come una trattativa già fatta. Il mercato è una cosa diversa, forse anche un altro sport. Se tu fai indossare la maglia di Mertens all’Inter, e poi rinnova con il Napoli, questa storia ci insegna che hai preso una cantonata in generale. Chi lo aveva dato sicuro all’Inter probabilmente qualche domanda se la dovrà fare».