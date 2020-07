Pedullà su mercato Inter: “Ecco la cifra di base per Chiesa. E per Tonali…”

Pedullà – giornalista di “Sportitalia” – a “Sportitalia Mercato” viene interpellato sul budget necessario per acquistare due dei principali talenti italiani, Chiesa e Tonali. L’Inter è su entrambi, ma il sacrificio economico probabilmente verrà fatto solo per uno

CHIESA E TONALI – La Serie A è diventata una bottega cara. Addirittura carissima se si tratta di giocatori italiani. Soprattutto se giovani. A ricordarlo all’Inter è Alfredo Pedullà, che ha qualche dubbio su determinati investimenti: «La Fiorentina per meno di 70 milioni di euro non si siede per Federico Chiesa, io non so chi tra Inter e Juventus si metta a trattare a queste cifre. Per Sandro Tonali bisogna aspettare quindici giorni dopo la fine del campionato del Brescia, quando qualcuno vorrà accontentare Massimo Cellino». Tra Tonali e Chiesa, l’Inter sembra orientata a fare uno sforzo economico solo per il primo (magari investendo metà della cifra richiesta per il secondo, ndr).