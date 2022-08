Pedullà: «Su Acerbi ribellione! Pastorello voleva chiudere, l’Inter no»

Nel tardo pomeriggio di oggi l’agente di Acerbi, Pastorello, ha avuto un vertice in sede all’Inter (vedi articolo). Pedullà, nel suo spazio social su Sportitalia, segnala come ci sia qualche rallentamento nella trattativa ed evidenzia il malcontento dei tifosi nerazzurri.

PASSO AVANTI… MINIMO – Alfredo Pedullà ridimensiona la questione Francesco Acerbi, anche dopo l’incontro con Federico Pastorello: «È una situazione che probabilmente pensava di chiudere oggi, ma l’Inter non vuole chiudere prima di venerdì. È evidente che ci sia una ribellione popolare, perché vorrebbero tutti tranne Acerbi. Queste cose non le posso spiegare io, per Pastorello era importante chiudere oggi mentre per l’Inter no. Acerbi resta un candidato, con la spinta di Simone Inzaghi, però l’Inter valuta le situazioni di Trevoh Chalobah e Manuel Akanji. Sono due storie da seguire fino in fondo ma l’Inter non ha ancora preso una decisione. Il discorso Acerbi è conveniente dal punto di vista del prestito, perché la Lazio pur di liberarsi dell’ingaggio lo darebbe. Akanji è una situazione diversa, perché sarebbe in prestito oneroso, e Chalobah è un altro problema. Acerbi, indipendentemente dall’aspetto mediatico, resta in corsa però l’Inter non vuole rendere le cose veloci. È anche giusto giocare prima la partita e poi concentrarsi con calma alla ricerca del difensore centrale».