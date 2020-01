Pedullà: “Spinazzola? Conte ha già indicato un altro all’Inter. E Faggiano…”

Pedullà – giornalista del “Corriere dello Sport” – a “Sportitalia Mercato” su Sportitalia torna sullo scambio tra Spinazzola e Politano, saltato nelle ultime ore forse definitivamente. Da valutare anche la posizione di Ausilio all’Inter, mentre Conte guarda già oltre

CAOS SPINAZZOLA – Quasi non ci crede Alfredo Pedullà dopo le ultime novità sull’asse Roma-Milano: «Due situazioni imbarazzanti. Matteo Politano voleva già andare in panchina ieri e ha esposto la sciarpa della Roma, ma Leonardo Spinazzola ha la patente di chi non ha superato le visite mediche. Questa cosa nasconde dei retroscena che partono dalla scorsa estate con l’affare Edin Dzeko. La situazione tra Inter e Roma nelle prossime ore potrebbe peggiorare. Politano non l’ha presa malissimo, di più, quasi a limite delle lacrime. E spera sempre che la cosa vada in porto a prescindere da Spinazzola. L’Inter è andata avanti oltre Spinazzola, si valuta Victor Moses (Chelsea ma in prestito al Fenerbahce, ndr) già suggerito in estate dal tecnico. Invece Valentino Lazaro viaggia verso il Newcastle, favorito su tutti. Politano rallenta la situazione Olivier Giroud (Chelsea) e blocca anche Sebastiano Esposito. Poi si aspetta Christian Eriksen (Tottenham), nonostante José Mourinho non sia così fiducioso, ma sa che lo perderebbe a zero in estate. Su Matias Vecino non c’è solo il Tottenham. Ci possono essere idee diverse a livello dirigenziale nell’Inter e anche Antonio Conte ha detto alcune cose di recente, ricordate lo sfogo dopo Dortmund? A Conte piacerebbe lavorare con l’amico Daniele Faggiano, vedremo. Non saranno giorni semplici…».