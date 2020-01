Pedullà: “Sorpasso Inter su Chong, discorso aperto per Allan! Eriksen…”

Condividi questo articolo

Pedullà – giornalista del “Corriere dello Sport” – a “Sportitalia Mercato” su Sportitalia fa il punto sul mercato dell’Inter, proiettato a presente (Eriksen) e futuro (Chong). Occhio però ai discorsi con il Napoli, che da Politano possono spostarsi su Allan (e Llorente)

ERIKSEN ORA, POI CHONG – Colpi in arrivo dall’Inghilterra ma in finestre diverse, Alfredo Pedullà riassume la situazione: «Oggi è stata la giornata dell’Inter, come sempre negli ultimi cinque giorni. Countdown in corso per Christian Eriksen (Tottenham). La tempistica è scandita dai fatti: accordi raggiunti tra l’Inter e l’agente, da domani si entra nel vivo perché la proprietà inglese non vuole perderlo a zero. L’Inter potrà aumentare i bonus rispetto ai 15 milioni più 3 offerti finora. Anche il tesoretto da Gabigol potrebbe aiutare. Intanto con passi importanti l’Inter ha sorpassato la Juventus per Tahith Chong (Manchester United): operazione in prospettiva a zero a prescindere dalle altre».

AFFARI CON IL NAPOLI – Per Pedullà bisogna fare attenzione all’asse di mercato con il Napoli: «Matteo Politano è un’operazione non completata ma impostata, apprezza il Napoli dopo lo stand-by della Roma. Politano vuole riflettere e cercherà di capire se ci sono margini per un ritorno della Roma. L’Inter chiede 25 milioni sulla base di un prestito con obbligo di riscatto. Nell’operazione può entrare anche Fernando Llorente in prestito con diritto e ciò metterebbe in crisi l’arrivo di Olivier Giroud (Chelsea). Inter e Napoli hanno parlato anche di Allan, che piace pure a Juventus e Paris Saint-Germain, ma è un discorso da rinviare alla prossima estate. Allan è un separato in casa, questa pista va seguita anche per gennaio dato che il Napoli ha preso due nuovi centrocampisti. I rapporti tra Inter e Napoli sono buoni, Antonio Conte gradisce il brasiliano».