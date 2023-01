Pedullà: «Skriniar? Situazione scandita! Il PSG ha giocato. Secondo me…»

Skriniar è la situazione più calda in casa Inter: lo slovacco vorrebbe andare subito al PSG ma il club nerazzurro non può farlo partire (vedi ultime). Pedullà, intervenuto in diretta su Sportitalia, spiega le manovre del club parigino

GIOCHETTI – Milan Skriniar è sicuramente uno dei casi più spinosi di queste ultime ore di calciomercato invernale. Lo slovacco è ormai un separato in casa all’Inter, ma secondo Alfredo Pedullà il PSG ha giocato ‘sporco’ anche con lui: «È una situazione che già da ieri sera era scandita, non c’è bisogno di dare un aggiornamento ogni 5 minuti. IL PSG ha giocato con le carte che ha mettendo in difficoltà il ragazzo. Secondo me, una società come quella parigina, avrebbe dovuto fare qualcosa per liberare il ragazzo. Quindi lo vedo più come un gioco del PSG».