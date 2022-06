Pedullà: «Skriniar, Inter dice no a 60 milioni. PSG pronto a rilanciare!»

Skriniar sempre più indirizzato a dire addio all’Inter. I nerazzurri pronti a rifiutare anche il PSG ma, secondo Alfredo Pedullà, i francesi non mollano e rilanciano.

NON È FINITA – Milan Skriniar sempre più lontano dall’Inter. La strada è ormai tracciata, con Gleison Bremer pronto a prendere il suo posto. Come ribadito dall’esperto di mercato, la dirigenza nerazzurra rifiuterebbe anche un’offerta di 60 milioni. I francesi del PSG non mollano la presa e sono pronti a rilanciare con un’offerta superiore che potrebbe arrivare già nelle prossime ore.

Fonte: alfredopedulla.com