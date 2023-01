Pedullà: «Skriniar deve dare una risposta, mercato Inter dipenderà da lui»

Alfredo Pedullà ha parlato su Sportitalia della situazione legata al rinnovo di Milan Skriniar e del mercato in entrata dell’Inter. Ecco come si è espresso il giornalista, in collegamento da Roma.



ATTESA − Continua la telenovela tra l’Inter e Milan Skriniar, che ancora non ha preso una decisione sul suo futuro. Sull’argomento è intervenuto Alfredo Pedullà che, dopo una critica (vedi articolo), ha fatto il punto della situazione: «Se non usciamo dalla situazione dei rinnovi facciamo fatica a fare il mercato di gennaio. Per Skriniar i nerazzurri attendono una risposta anche negativa, ma una risposta entro metà gennaio».

STALLO − Il giornalista ha poi parlato dell’attuale situazione legata al mercato in entrata dei nerazzurri. Le sue parole: «Il mercato dell’Inter è assolutamente fermo. Questa è una situazione che dipenderà molto dal rinnovo di Skriniar, ma non ci sono piste calde in entrata al momento».