Pedullà: «Scambio Perisic-Florenzi? Zero chance»

Alfredo Pedullà ritiene che non ci siano possibilità di vedere lo scambio tra Inter e Roma riguardante Ivan Perisic e Alessandro Florenzi ventilato in questi ultimi giorni.

In questi ultimi giorni si è diffusa una voce di mercato riguardante un possibile scambio che avrebbe del clamoroso tra Inter e Roma. Ivan Perisic, vecchio pallino di José Mourinho dai tempi del Manchester United, andrebbe nella Capitale e il percorso inverso lo farebbe Alessandro Florenzi, ormai fuori dai piani dei giallorossi. Uno scambio che però secondo il giornalista esperto di calciomercato Alfredo Pedullà non s’ha da fare. Pedullà su twitter ha chiuso a ogni possibilità con un tweet che lascia poco all’immaginazione: «Perisic per Florenzi: zero chance».