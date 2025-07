Pedullà sul post-Calhanoglu: «Inter su Rovella, Ederson e un estero!»

Alfredo Pedullà ha descritto lo stato delle cose in casa Inter a proposito del centrocampo, con particolare attenzione al futuro di Hakan Calhanoglu. Di seguito la sua visione.

MERCATO – Alfredo Pedullà si è così pronunciato sul suo canale Youtube in merito alle mosse dell’Inter a centrocampo, con al centro dei discorsi la situazione di Hakan Calhanoglu. Nessuno sviluppo nelle ultime ore, ma situazione in divenire: «Quello di Calha è un tormentone che per me deve finire con la cessione, altrimenti l’Inter manda all’aria la prossima stagione. Non credo si possa andare avanti. C’è un ‘però’ grosso come una casa, ossia la valutazione del cartellino. L’Inter deve capire se eventualmente aggiungere quello di Frattesi per prendere un grande centrocampista. Ederson è un obiettivo concreto, ma costa 60 milioni. Non credo che l’Atalanta farebbe sconti all’Inter, con lo United che a gennaio ha offerto 50 milioni e poi promesso di tornare».

Pedullà sui possibili sostituti di Calhanoglu all’Inter

LE ALTERNATIVE – Pedullà ha poi proseguito indicando gli altri nomi su cui si sta concentrando l’Inter per l’eventuale post-Calhanoglu: «Ci sono Rovella e un nome straniero nella lista dell’Inter. Per quanto riguarda il primo, la Lazio ha rifiutato 30-35 milioni più Asllani in un prestito con diritto di riscatto che sarebbe diventato obbligo».