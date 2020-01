Pedullà: “Politano ha detto si al Napoli! Ultimi passaggi. Llorente-Giroud…”

Pedullà ha riportato gli ultimi aggiornamenti sul mercato dell’Inter. Va avanti l’affare Matteo Politano con il Napoli: il calciatore ha accettato la destinazione, ma intanto Fernando Llorente si allontana. Occhio a Olivier Giroud. Di seguito le sue dichiarazioni durante il momento social su “Sportitalia”

GIRO DI ATTACCANTI – Alfredo Pedullà si sbilancia sull’affare tra Inter e Napoli: «Politano ha detto si, mancano le ultime carte tra Inter e Napoli. Operazione totale da 25 milioni, riscatto e bonus completi. Quando verranno completati i documenti, sarà un nuovo calciatore del Napoli. Llorente? Non abbiamo mai dato troppo spazio, sia per le volontà dei nerazzurri che dei partenopei. Poi c’è da considerare Giroud, desiderato anche da altre squadre e non è da buttare via per l’Inter, anzi».