Pedullà: “Pinamonti? Prima Cagliari, corsa a 3. Esposito-Inter dal 27 al 31”

Pedullà ha fatto il punto della situazione su Andrea Pinamonti e Sebastiano Esposito (ecco la situazione dell’attaccante). Il primo è in uscita dal Genoa, ma bisogna trovare una soluzione per l’obbligo di riscatto rossoblù. L’Inter deve decidere se dare in prestito la punta classe 2002: di seguito le sue dichiarazioni nel momento social su “Sportitalia”

GIOVANI PUNTE DA GESTIRE – Alfredo Pedullà e la gestione dei giovani attaccanti in casa Inter: «Pinamonti? Se non si fosse infortunato Cerri, la soluzione l’avrebbero trovata. Ora restano in ballo Parma, SPAL e Cagliari, tutte squadre che cercano ancora una punta. Esposito? Dal 27 al 31 è una situazione da seguire, ma non parte automaticamente se arriva Giroud. Soprattutto perché parliamo di Antonio Conte. Inoltre potrebbe giocare da titolare in Europa League».