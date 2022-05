Pedullà: «Perisic non ha impegni con nessuno. Prima parlerà con l’Inter»

Si infittisce giorno dopo giorno il caso Ivan Perisic. In ballo c’è il suo rinnovo con l’Inter che tarda ad arrivare ma secondo Pedullà, presto ci sarà un nuovo incontro

INCONTRO A GIORNI − Dal triplice fischio di Valeri in Juventus-Inter di Coppa Italia ad oggi il dibattito si è orientato nei confronti di un unico personaggio: Ivan Perisic. Non sono passate inosservate le sue parole al vetriolo nel post gara (vedi articolo). Nelle ultime 24 ore le voci si sono distinte tra chi ritiene che il margine possa essere ancora ricucito e chi invece parla già di addio in direzione Chelsea (vedi articolo). Pedullà, esperto di calciomercato per Sportitalia, tramite un tweet ha voluto fare chiarezza sulla situazione: «Perisic: falso e tendenzioso che l’Inter abbia offerto 3 milioni. Sono 4,5 a stagione, ci sarà nuovo incontro e il croato non ha impegni con nessuno. Prima parlerà con Inter, poi deciderà».