Pedullà: «Perisic, Inter ha fatto il massimo! Fissato un giorno limite»

Pedullà attraverso il suo sito ufficiale ha parlato della proposta di rinnovo dell’Inter a Ivan Perisic, sottolineando come il club nerazzurro abbia fatto comunque il massimo considerando l’età del giocatore.

FATTO IL MASSIMO – Alfredo Pedullà attraverso il suo sito ufficiale ha aggiornato riguardo le ultime notizie legate a Ivan Perisic: «L’Inter ritiene di aver fatto il massimo per il rinnovo di Ivan Perisic. Ha offerto un biennale da circa 5 milioni a stagione a un calciatore reduce da una grande stagione, ma pur sempre di 33 anni. Dopo l’incontro di lunedì, le sensazioni erano positive, c’era stato un coinvolgimento diretto, ma servono i fatti. L’Inter ha comunicato al croato che avrebbe avuto tempo per una risposta definitiva entro e non oltre mercoledì 1 giugno. Può darsi che la risposta arrivi prima, magari nelle prossime ore, di sicuro non dopo. Abbiamo sempre detto che Perisic avrebbe dato la precedenza all’Inter. Il Tottenham di Conte va tenuto in considerazione».

Fonte: alfredopedulla.com