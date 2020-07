Pedullà: “Pellegrini sarebbe titolare nell’Inter! Pinamonti alla Juventus…”

Pedullà – giornalista di “Sportitalia” – a “Sportitalia Mercato” fa un’osservazione su Pellegrini, che potrebbe essere sacrificato dalla Roma sul mercato (e piace da tempo all’Inter). Intanto Pinamonti si avvicina alla Juventus

OPERAZIONI “DIMENTICATE” – Da settimane tengono banco i movimenti dell’Inter a centrocampo, dove Alfredo Pedullà non dimentica un nome ultimamente uscito dai radar: «Per me Lorenzo Pellegrini (Roma) potrebbe giocare titolare anche nell’Inter o nella Juventus. Se l’Inter prende Sandro Tonali (Brescia), dopo solo un anno dovrebbe uscire Nicolò Barella dai titolari, ma per me non funziona così. Non esiste più la distinzione tra titolari e riserve! Intanto Enrico Preziosi ha fretta di cedere Andrea Pinamonti e non aspetta l’Inter, che ha il diritto di riacquisto. Sull’attaccante classe ’99 del Genoa c’è la Juventus, che vuole puntare su di lui come profilo giovane, in attesa di individuare quello esperto». Questa la considerazione di Pedullà sui due azzurri, che ormai sembrano usciti dall’orbita Inter per motivi diversi.