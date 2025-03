Pedullà: «Paz? Zanetti tutto campo, sta scremando! Poi va Ausilio»

Pedullà aggiorna sulla situazione legata a Nico Paz. L’argentino piace tanto all’Inter, con Zanetti in azione prima di Piero Ausilio.

LAVORO DI SCREMATURA – Il profilo di Nico Paz piace tantissimo all’Inter, che ha già iniziato il lavoro di scrematura con il vicepresidente Javier Zanetti. A confermarlo anche l’esperto di calciomercato Alfredo Pedullà. Questo il suo aggiornamento sulla situazione legata all’argentino, direttamente dal proprio canale YouTube: «Se conoscete bene Zanetti, quando si mette tutto in campo e in pressing, come fatto per Lautaro Martinez, va a scremare il lavoro iniziale, ossia di convincerlo per poi mettere alla società di avere strada spianata. Poi interviene Ausilio. Ma il Como non solo metterebbe i soldi per quanto lo deve pagare ma addirittura, perché vuole assolutamente trattenerlo. L’Inter porterà questa partita in fondo, io Paz tutta la vita lo porterei dalla mia parte perché mi sembra un ragazzo pulito, non montato, non è figlio di ipocrisia. Non sono da cose da Paz, ma cose da Paz in positivo. L’Inter deve rispondere a qualche campanello d’allarme, anche legato all’età di alcuni giocatori, e quindi sono cose che il club deve disquisire». A proposito di Paz, occhio anche al Real Madrid. Una pedina che piace sempre ai nerazzurri è il turco Arda Guler.