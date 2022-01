Pedullà: «Onana, parole sul Barcellona? Depistaggio. Il contratto Inter»

Alfredo Pedullà ha parlato di Andre Onana, portiere camerunense in scadenza di contratto con l’Ajax, pronto per le visite Inter.

SITUAZIONE – Come riportato da Alfredo Pedullà, Andre Onana è pronto per le visite mediche Inter. Quanto anticipato in Francia, conferma dunque quanto era noto da mesi, nonostante le parole importanti sul Barcellona da parte del portiere, in scadenza di contratto con l’Ajax a giugno 2022. Si trattava solo del classico depistaggio, visto che l’estremo difensore aveva scelto il club nerazzurro. In arrivo per il classe 1996 un contratto pluriennale da 3 milioni di euro a stagione più bonus. E questo blitz milanese precedente all’impegno con il Camerun in Coppa d’Africa lo conferma ulteriormente.

Fonte: AlfredoPedulla.com