Pedullà: “Morata-Inter? In una lista, ma l’intermediario si defila. Tonali…”

Morata all’Inter è un nome accostato negli ultimi giorni. Alfredo Pedullà, in collegamento da Roma per “Sportitalia Mercato”, non dà però così scontato un trasferimento dell’attaccante dell’Atlético Madrid in nerazzurro. Da parte del giornalista un rapido commento anche su Tonali, senza grosse modifiche.

L’ULTIMO NOME – Alfredo Pedullà appare piuttosto freddo su una delle voci di calciomercato fatte circolare durante questa settimana: «È stato accostato Alvaro Morata all’Inter. È in una lista, in questo momento è una valutazione che stanno facendo e stop. Quello che posso dire è che l’intermediario di quest’operazione non sarebbe sicuramente Beppe Bozzo. Non sarebbe lui il regista, perché si è defilato da un po’ di tempo. Ha un suo agente, Morata sta bene a Madrid però chiaramente legge che può arrivare Edinson Cavani a dodici milioni (di ingaggio, ndr)».

PROFILO PIÙ REALISTICO – Se per Morata Pedullà non trova grossi riscontri c’è invece un altro giocatore che ai nerazzurri interessa eccome: «Su Sandro Tonali per quasi tutti la Juventus è fuori e l’Inter è dentro. Ma la Juventus è dentro: l’Inter è molto interessata a Tonali, vedremo se riuscirà a chiudere nel giro di due o tre settimane. Allora magari anche lì le carte possono essere spaiate».