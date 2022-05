Pedullà: «Mkhitaryan, la Roma proverà a rinnovare. Altrimenti Inter pronta»

Pedullà in collegamento con gli studi di Sportitalia ha aggiornato riguardo la situazione legata a Henrick Mkhitaryan, considerando l’interesse dell’Inter e la Roma che proverà a rinnovare.

A PARAMETRO ZERO – Alfredo Pedullà ha parlato del futuro di Mkhitaryan: «La Roma ha intenzione di muovere altri passi per arrivare al rinnovo. Ma se ipoteticamente non fosse così, l’Inter sarebbe pronta a balzare. Nel rispetto del club giallorosso, però, chiaramente il discorso è rinviato a dopo la finale di UEFA Europa Conference League».