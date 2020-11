Pedullà: “Milik-Inter? Situazione non favorevole a lui. Maksimovic…”

Condividi questo articolo

Arkadiusz Milik

Milik all’Inter è un’opzione che potrebbe sbloccarsi a gennaio, visto che il polacco è di fatto fuori rosa al Napoli. Alfredo Pedullà, in collegamento da Roma per “Sportitalia Mercato”, parla anche di Maksimovic che è l’altro giocatore degli azzurri in scadenza al 30 giugno 2021.

DA NAPOLI A MILANO? – Alfredo Pedullà ha dubbi su Arkadiusz Milik: «Io vedo l’Inter una situazione favorevole all’Inter ma non a lui. Da gennaio a maggio quante partite giocherebbe, considerato che il totem è Romelu Lukaku? Non deve giocare quando il totem riposa, ma sempre. L’introito al Napoli non sarà né venticinque milioni né venti e nemmeno quindici, perché da febbraio può firmare con chiunque. La scelta dev’essere ponderata, ma su una squadra dove deve giocare titolare. Di Nikola Maksimovic, a fine settembre, avevamo parlato dell’Inter a parametro zero. Ha giocato a tre al Torino, ha avuto un momento difficile al Napoli e l’ha superato. C’è una forbice, non tanta distanza: all’Inter piace molto, ci sono contatti col suo agente Fali Ramadani. Il Napoli insisterà e gli offrirà il rinnovo il contratto, mi sembra in miniatura la storia di Dries Mertens che era a un passo dalla firma con l’Inter e poi fu convinto da Gennaro Gattuso. Il Napoli farà una nuova proposta ma c’è anche l’Inter: quanto raccontato a settembre va avanti».