Pedullà: «Per Milenkovic patto Inter-Ramadani! Questo il ricavo massimo»

L’Inter continua a seguire Milenkovic per rafforzare la propria difesa. Dopo l’addio di Ranocchia (vedi articolo) e il possibile addio di Skriniar, i nerazzurri dovranno necessariamente lavorare anche sul reparto arretrato. Esiste un patto con il procuratore del serbo Fali Ramadani

PATTO INTER-RAMADANI − Sulla questione Milenkovic, Alfredo Pedullà si è espresso ai microfoni di Labaro Viola: «Milenkovic? Siamo fermi. C’è da capire se esce Skriniar dall’Inter. Non mi piace questo fatto del rinnovo a cortesia. Qualche anno fa parlavamo di un giocatore con valore di mercato di 40, lo voleva il Manchester. In questo momento, se l’Inter porta i soldi, Milenkovic va a Milano. C’è un patto con Ramadani. Non sarà il titolare all’Inter, il titolare sarà Bremer. Quindi Commisso è sceso a patti con Ramadani? Si e non mi è piaciuto questo fatto. O lo fai sempre, o non lo fai mai. Adesso dobbiamo vedere se i nerazzurri porteranno questi soldi, credo che la Fiorentina possa ricavare massimo 15 milioni».