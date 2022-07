Pedullà: «Milenkovic-Inter? Da capire vicenda Skriniar. Non prima scelta»

Milenkovic rimane un altro difensore ambito per le big di Serie A come Inter, Juventus o Napoli ma non rappresenta la prima scelta per nessuno. Pedullà fa il punto

LA SITUAZIONE − Alfredo Pedullà, durante una diretta twitch sul canale Labaro Viola, si è concentrato sul futuro di Milenkovic: «Milenkovic può andare alla Juventus qualora decidessero di prendere un altro difensore, eventualmente cedendo Rugani. L’Inter, invece, può tornare più avanti perché prima dovrà sistemare la vicenda Skriniar. Quella del serbo è una situazione che va monitorata tutti i giorni, ma non dipende dalla Fiorentina. C’è un patto e in caso di offerta di 15 milioni, i viola non possono opporsi ma lo terrebbero molto volentieri. Milenkovic può essere il titolare al posto di Skriniar? La vedo difficile. Può esserlo di de Ligt? Vedo difficile anche questa ipotesi. Milenkovic è la prima scelta di nessuno e la seconda scelta di tutti. Anche del Napoli. Qualora l’Inter dovesse blindare Skriniar, Milenkovic potrebbe essere il sostituto di Ranocchia. Dobbiamo capire come reagisce l’Inter».