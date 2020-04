Pedullà: “Messi, conta un passaggio ma il resto fantacalcio. Esterni Inter…”

Messi ha smentito, nella serata di ieri, le voci provenienti dall’Argentina su un suo trasferimento all’Inter (vedi articolo). Alfredo Pedullà, dopo aver parlato soprattutto di Lautaro Martinez (vedi articolo), è tornato sulle possibili operazioni dei nerazzurri nel corso di “Sportitalia Mercato”.

TUTTO FALSO – Alfredo Pedullà commenta il post di Lionel Messi: «Fake news tre volte di fila, è come se ti sbattessero tre porte in faccia. Di cose ideologiche ce ne stanno tante, Messi ha fatto quello che doveva fare smentendo anche la roba del Newell’s Old Boys di qualche settimana fa. La storia di Massimo Moratti apparteneva a una sua vera volontà, che c’era stata un po’ di tempo fa, trovando una montagna non valicabile. Il giorno dopo, secondo me, Moratti ha fatto marcia indietro perché qualcuno gli avrà fatto notare che se mette in giro queste voci crea un sensazionalismo e un attesa che non fa bene all’Inter. Per questo credo che Moratti abbia fatto marcia indietro. Sarà fondamentale un passaggio, cioè quello delle eventuali elezioni presidenziali, se Josep Maria Bartomeu dovesse rimanere presidente. Tutto il resto è fantacalcio».

ALTRO RUOLO – Pedullà ha però qualcosa di più concreto rispetto a Messi: «Ci sono delle liste che tu prepari, cercando di capire poi come intervenire. Una situazione come Cristiano Biraghi e Dalbert Henrique, per questo scambio fra Inter e Fiorentina con un diritto di riscatto da esercitare, non è detta: anzi, la situazione è bloccata e al momento è più no che sì. Vedremo se questa cosa cambierà aspetto nei prossimi mesi, l’idea è di rifiutare questa cosa. Dal Chelsea credo che uno fra Emerson Palmieri e Marcos Alonso andrà via, quindi ci sarà anche un gioco di terzini».