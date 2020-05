Pedullà: “Mertens rinnova col Napoli, manca solo l’annuncio. Con l’Inter…”

Condividi questo articolo

Mertens sta per rinnovare col Napoli, ormai è praticamente certo. Alfredo Pedullà, nel corso di “Sportitalia Mercato”, ha parlato dell’operazione che vedrà sfumare un colpo a parametro zero per l’Inter.

IL RIBALTONE – Alfredo Pedullà, già negli scorsi giorni, aveva dato come possibile il rinnovo di Dries Mertens. Ora svela i dettagli: «È stata una clamorosa indiscrezione, soprattutto un clamoroso sorpasso. Mertens non aveva firmato con l’Inter: aveva avuto un interesse concreto, ma non aveva firmato nulla. È stato sempre tormentato, per la voglia di restare a Napoli: lo aveva cercato il Chelsea a parametro zero, non a gennaio. Il lavoro fatto dal Napoli, dopo tutte le indiscrezioni sugli accordi con l’Inter, ha portato a una fumata bianca. Sarà fino al 2022, con una base di quattro milioni e mezzo di ingaggio o forse qualcosa in più, con un bonus alla firma di due milioni e con un altro bonus di cinquecentomila euro fra gol e presenze in Champions League. Negli ultimi giorni aveva avuto un legame sempre più stretto con i tifosi del Napoli, che gli avevano recapitato tanti messaggi con la preghiera di restare. Questo pressing ha portato a una fumata bianca: a questo punto manca soltanto l’annuncio. L’Inter aveva proposto quattro milioni e ottocentomila euro, massimo cinque a stagione con i bonus, ma non è stato un problema di soldi: Mertens non ha voluto speculare, non è stata un’asta. Per lui il Napoli era al primo posto, se avesse voluto firmare per un altro club lo avrebbe fatto, soprattutto per l’Inter».