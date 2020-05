Pedullà: “Mertens-Inter, un problema. Per Werner da capire una cosa”

Secondo Pedullà non è così certo che Mertens vada all’Inter a parametro zero. Il giornalista, oltre ad aver riepilogato la questione Lautaro Martinez (vedi articolo), nel corso di “Aspettando il weekend” su Sportitalia ha parlato dell’attacco nerazzurro: l’altro nome è Werner.

LA BUNDESLIGA RIPARTE, POI IL MERCATO – Timo Werner da questo weekend pensa al campo, ma poi lascerà il RB Lipsia. Alfredo Pedullà ne parla in chiave Inter: «Lui ha detto che vuole fare un’esperienza altrove. Si tratta di capire se Jurgen Klopp affonderà prima dell’Inter, che ha questa pratica Lautaro Martinez aperta. Dries Mertens sarebbe un altro paio di maniche, ma quando hai aperto il discorso Werner sicuramente lui ha grande mercato fuori dalla Bundesliga. Il Liverpool davanti potrebbe fare delle uscite secondarie, se non parte uno dei tre titolari: è un discorso da tenere in mente, ma è molto presto. Comunque l’Inter deve prendere due attaccanti, quindi un conto è il sostituto di Lautaro Martinez e uno quello di Alexis Sanchez che non sarà riscattato».

PARAMETRO ZERO – Pedullà approfondisce il discorso Mertens: «A gennaio e a febbraio avevamo dato quest’offerta dell’Inter di cinque milioni, contratto biennale escluso il bonus alla firma. Lo stesso ingaggio, a cifre inferiori, che gli ha offerto il Napoli a marzo, quindi un mese dopo il discorso dell’Inter. Si era parlato a gennaio del Chelsea ma era impossibile, l’Inter preme per la firma. Ha offerto tutto quello che doveva offrire, qual è il problema? Mertens ha un grande rapporto con Gennaro Gattuso, chiede più soldi e un bonus maggiore sulla firma rispetto a quello proposto. Ma non ha ancora firmato con l’Inter, che è tornata potenzialmente davanti ma non ha ancora la firma. Nelle valutazioni di Mertens, che per tanti motivi è legato al Napoli, conta la firma che per il momento non c’è».