Pedullà: «Marotta vede agente Dybala oggi? Come neve a Catania ad agosto!»

Pedullà smentisce delle voci di un incontro oggi fra Marotta e Antun, l’agente di Dybala che sarà presente allo Stadio Olimpico per la finale di Coppa Italia Juventus-Inter. Il giornalista, via Twitter, esclude categoricamente che ciò possa avvenire.

NON PROPRIO COSÌ – Da Alfredo Pedullà una smentita secca: “Dire che Giuseppe Marotta abbia incontrato l’agente di Paulo Dybala (Jorge Antun, ndr) a poche ore da una finale, sarebbe come dire che a Catania nevica a Ferragosto. A parte il buon gusto e il buon senso, c’è tempo per tutto. Non per le invenzioni”. In ogni caso l’attaccante in scadenza con la Juventus resta fa i nomi per l’Inter.