Pedullà: «Lukaku di nuovo all’Inter? Da capire prima di chi sarà il Chelsea»

L’ipotesi di un ritorno di Lukaku all’Inter non è ancora tramontata. Ma Alfredo Pedullà, in collegamento su Sportitalia mercato, ritiene importante sapere prima chi sarà il post Abramovic al Chelsea

TROPPO PRESTO − Sulle possibilità di un ritorno all’Inter di Lukaku, si è espresso l’esperto di mercato Alfredo Pedullà: «Ritorno di Romelu Lukaku all’Inter? Non sarebbe un’operazione alla Beppe Marotta. Segnalo solo i 28 milioni lordi di ingaggio, la lascio li questa situazione. Fin quando non conosciamo il nuovo proprietario del Chelsea non possiamo ragionare. C’è da capire cosa vorranno fare con lui».