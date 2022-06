Pedullà: «Lukaku a un passo, Inter resta ferma a 5 milioni. Ecco perché»

Lukaku è ormai a un passo dall’Inter. La società nerazzurra è consapevole della volontà, ferma, del giocatore di voler tornare a Milano. Alfredo Pedullà chiarisce un aspetto molto importante.

NESSUNA CALL – Questo l’aggiornamento di mercato di Alfredo Pedullà riguardo l’attaccante belga: «Su Romelu Lukaku la conferma che non ci sono state call sabato, ma che è a un passo. E che l’Inter non ha accettato la richiesta di 10, è rimasta a 5, sa che Lukaku ha le carte in mano e vuole spendere il meno possibile».