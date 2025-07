Pedullà: «Lookman? L’Inter ha una sua idea! Ma attenzione a un nome»

Alfredo Pedullà parla di Lookman e Leoni che rimangono entrambi un obiettivo dell’Inter per la prossima stagione.

IDEA – Alfredo Pedullà, tramite il suo canale YouTube, fa il punto sulla situazione in casa Inter. Ecco cos’ha raccontato l’esperto di calciomercato sulle condizioni di Lookman e Leoni: «Ribadisco quanto detto ieri: se l’Inter decidesse di alzare l’offerta, potrebbe davvero chiudere per Lookman. L’obiettivo è costruire una trequarti con Lookman e Thuram alle spalle di Lautaro Martinez. Al momento, non risultano movimenti di mercato su Thuram, considerato non cedibile dalla società. Occhio anche a Leoni: il Parma non ha intenzione di privarsene facilmente, ma non ci sono giocatori davvero intoccabili. La valutazione parte da 30 milioni e potrebbe entrare in gioco qualche contropartita tecnica. Tra i nomi che potrebbero interessare c’è Sebastiano Esposito. Un’operazione da monitorare, anche perché il suo inserimento potrebbe far calare la parte cash dell’affare. Il piano dell’Inter, al momento, è chiaro: puntare forte su Lookman e Leoni».