Pedullà: “Llorente-Inter, Napoli ancora indeciso! Politano, domani decisivo”

Condividi questo articolo

Pedullà fa parlato del mercato dell’Inter e in particolare degli intrecci con il Napoli. Su Fernando Llorente da capire la posizione dei partenopei e quella dell’Inter per Olivier Giroud. Occhio i tempi per la cessione di Matteo Politano (vedi le ultime): domani può essere cruciale. Di seguito le sue dichiarazioni durante il momento social su “Sportitalia”

GIORNI DECISIVI – Alfredo Pedullà ha riportato gli ultimi aggiornamenti sul possibile scambio Llorente-Politano: «Il discorso legato a Llorente è semplice: 5 minuti prima il Napoli pensa di farlo partire, 5 minuti dopo ci pensa. La stessa Inter ha uno scrupolo con Olivier Giroud che aspetta di arrivare in Italia. E’ una situazione aperta. La Roma ancora spera per Politano. Domani diventa un giorno limite per sbloccare l’operazione, altrimenti andiamo a lunedì».