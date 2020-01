PedullÃ : “Llorente in ballo per l’Inter, occhio a Petagna-Napoli! Giroud…”

Pedullà: “Llorente in ballo per l’Inter, occhio a...

Pedullà fa il punto della situazione sui possibili incastri in attacco per Inter e Napoli. L’esperto di mercato, attraverso il proprio account Twitter, partendo da Petagna in ottica azzurra cita Llorente e Giroud

L’ATTACCANTE – “Andrea Petagna–Napoli: la SPAL chiede 18 milioni con pagamento in due o tre tranche. Dipende da Fernando Llorente in ballo per l’Inter (ma c’è sempre Olivier Giroud) e che potrebbe avere altre soluzioni, anche all’estero. Non ha deciso”. Di seguito il tweet di Alfredo Pedullà in merito alle possibili mosse in attacco dei partenopei e di riflesso dei nerazzurri di Antonio Conte.