Pedullà: «Leoni? L’Inter insieme ad un’altra farà di tutto per prenderlo»

Pedullà parla di Leoni e del forte interesse dell’Inter nei suoi confronti. Ma sul giovane difensore del Parma c’è anche un altro club di Serie A.

PAZZE DEL 2006 – Il nome di Giovanni Leoni continua a fare gola in giro per l’Italia e l’Europa. In Serie A, sono due, in particolare, le squadre pazze del giovane difensore del 2006 del Parma, ossia Inter e Milan. Lo stesso Alfredo Pedullà, durante una diretta nel proprio canale YouTube, ha aggiornato sulla situazione relativa al difensore, commentando in questo modo: «Leoni, il Parma non vuole cederlo, ma Inter e Milan faranno di tutto per prenderlo con mega offerte, dipenderà dalle offerte». Il Parma valuta il ragazzo oltre 30 milioni di euro, ecco perché la Beneamata si sta pure guardando attorno, individuando in Koni De Winter una sorta di piano B (vedi articolo).

PREFERITO – Leoni rimane comunque la pista preferita. Nella scorsa stagione, con Cristian Chivu in panchina negli ultimi quattro mesi, ha guidato con maestria e qualità la difesa del Parma. L’ex giocatore della Sampdoria, che l’Inter aveva cercato pure lo scorso anno, ha saputo tenere testa a gente del calibro di Romelu Lukaku o Dusan Vlahovic. In entrambi i casi, infatti, Napoli e Juventus, rispettivamente pareggiarono e persero le loro sfide al Tardini.