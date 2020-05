Pedullà: “Lautaro Martinez via solo in un caso....

Pedullà: “Lautaro Martinez via solo in un caso. L’Inter può fare la guerra”

Su Lautaro Martinez continuano le voci di mercato sul Barcellona. Alfredo Pedullà, in collegamento da Roma per “Sportitalia Mercato”, spiega come l’attaccante argentino potrebbe lasciare l’Inter.

NIENTE PIANI B – Per Lautaro Martinez nessuna alternativa: «Che possa piacere al PSG non ho dubbi, ma a chi non piace? La mia morale è che Lautaro Martinez lascia l’Inter solo per andare da Lionel Messi. Le altre ci proveranno ma io penso che lui lascerà l’Inter, visto che ha già un accordo col Barcellona totale e completo, da tredici-quattordici milioni a stagione, soltanto per coronare il suo sogno da ragazzino di giocare con Messi. Che le altre ci possano provare è fuori di ogni dubbio, ma secondo me sono quasi fuorigioco».

COME VENDERLO? – Pedullà abbozza opzioni di scambio: «Faccio un esempio, se proponesse (il Barcellona, ndr) novanta milioni più Arturo Vidal io credo che se ne possa parlare. Arthur ha una valutazione superiore, quindi dovresti scendere col cash. A me risulta che lui lascerebbe l’Inter solo per Messi, ma è una situazione che deve accontentare anche l’Inter. È chiaro che se mettesse Arthur avrebbe una valutazione superiore rispetto ai venti milioni chiesti lo scorso gennaio per Arturo Vidal. Lautaro Martinez è entrato in una dimensione talmente chiara che soltanto lui può tirarsi fuori dal Barcellona dicendo di voler restare. Ha scelto il Barcellona, ha scelto Messi e non vorrebbe lasciarsi male con l’Inter: vorrebbe che le due società si mettessero d’accordo».

SOLDI (S)GRADITI – Pedullà, infine, si sposta sulla parte cash: «Paradossalmente l’Inter non saprebbe cosa farsene di quei centoundici milioni (la clausola di Lautaro Martinez, ndr). Di solito si fa un’uscita del genere perché ha necessità, ma l’Inter tra virgolette può fare la guerra. Io insisto sul particolare, ma non è una critica all’Inter, sul perché si continuino a mettere le clausole. Quando poi ti trovi in queste situazioni, perché non hai fatto l’incontro sul rinnovo, io le clausole le lascerei a casa».