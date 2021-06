Pedullà non mette la mano sul fuoco sulla permanenza di Lautaro Martinez all’Inter. Il giornalista, nel corso di ­“Social iPed” su Sportitalia, prova a fare le percentuali sull’argentino.

QUALI POSSIBILITÀ? – Alfredo Pedullà non è così convinto che Lautaro Martinez rimanga all’Inter nella prossima stagione. Il giornalista spiega il motivo dei suoi dubbi: «Da 1 a 10 arrivo a 6. Perché? Non vado oltre, non riesco a sbilanciarmi. Dipenderà anche dalle proposte, perché sicuramente blinderanno Romelu Lukaku. 6 è comunque oltre il 50%, ma bisogna capire se l’Inter prende i soldi di Achraf Hakimi, se vanno via Radja Nainggolan o Matias Vecino. Magari qualcuno si presenta con un’offerta, come l’Atlético Madrid».