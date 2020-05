Pedullà: “Lautaro Martinez, la posizione dell’Inter. Se va via due o tre”

Se Lautaro Martinez dovesse andare via l’Inter acquisterebbe due o tre attaccanti. Alfredo Pedullà ritiene che questo sia lo scenario, nel caso in cui il Barcellona dovesse convincere i nerazzurri a lasciar partire l’argentino. Di seguito le parole del giornalista, in collegamento da Roma nel corso di “Sportitalia Mercato”.

IL DESIDERATO – Per Alfredo Pedullà la situazione sulla cessione può definirsi a breve: «Abbiamo visto e intuito che sarà un discorso un po’ particolare. Mi metto a sorridere che in questi giorni si parli di Lautaro Martinez: ufficializzare queste cose e stabilire un accordo diventa complicato e psicologicamente imbarazzante. La squadra è soltanto una anche perché lui ha fatto selezione, ha comunicato da un po’ di tempo che o Barcellona o Barcellona, altrimenti resta all’Inter. La scelta sua l’ha fatta, bisogna inquadrare la contropartita o le contropartite, partendo da una base cash di almeno ottanta milioni: questa è la posizione dell’Inter, che comunque ha le carte in mano fino all’1 luglio quando scatterebbe la clausola da centoundici milioni».

QUALE SOSTITUTO IN ATTACCO? – Secondo Pedullà Lautaro Martinez non potrà avere un solo sostituto. L’Inter scruta il mercato: «Fino all’1 luglio c’è un’eternità, e il discorso coinvolge chiaramente anche altri attaccanti. L’Inter, se cedesse Lautaro Martinez, dovrebbe prenderne due o tre: ricordiamo che ha Alexis Sanchez che non dovrebbe restare, Lautaro Martinez che potrebbe andare via e Sebastiano Esposito che potrebbe andare a giocare. Ha solo Romelu Lukaku, Edinson Cavani è sicuramente un interesse concreto ma bisogna avere pazienza. Ci sono altre società come il Newcastle United, Cavani vuole aspettare l’evoluzione della stagione. È molto attento ai dettagli, ma l’Inter ci sta provando: deve entrare nell’ordine di idee che, accettando una contropartita che potrebbe essere Junior Firpo o Nélson Semedo con il solito Arturo Vidal, più ottanta-ottantacinque milioni, può cedere Lautaro Martinez».