Pedullà: “Lautaro Martinez? L’Inter deve far scorrere il sangue di mercato”

Su Lautaro Martinez il pensiero di Alfredo Pedullà è piuttosto netto. Il giornalista, in collegamento da Roma per “Sportitalia Mercato”, ritiene che l’Inter sarà costretta ad assecondare le richieste dell’argentino, in quanto al rinnovo di contratto.

PROLUNGAMENTO NECESSARIO – Alfredo Pedullà è categorico sull’Inter: «Io penso che questo sangue, di mercato, su Lautaro Martinez lo debba far scorrere, nel senso che dovrà adeguarsi a quelle che sono le sue richieste, possibilmente togliendo la famosa clausola (da centoundici milioni di euro, ndr). Credo che si stia lavorando anche in questi giorni. La vicenda Lautaro Martinez, da sbloccare entro febbraio, è la questione più importante. Joao Cancelo? Non so chi possa sognarlo, però ha fatto molto male al Manchester City. Alla Juventus non si è adattato bene, il suo valore di mercato resta comunque alto. È un esterno destro, che fa il terzino con compiti difensivi scadenti. Ha fatto malissimo con Pep Guardiola, non si è adattato alla Juventus ed è un minimo rimpianto dell’Inter: non so chi possa volerlo ora».