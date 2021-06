Pedullà non apprezza particolarmente la gestione sportiva di Lautaro Martinez. Il giornalista, nel corso di “Aspettando Calciomercato” su Sportitalia, fa il punto della situazione sull’attaccante argentino

INCOERENZA – La critica di Alfredo Pedullà è causata dalle ultime notizie intorno al numero 10 nerazzurro: «Piccola retromarcia rispetto alla tendenza. Capisco da un verso il punto di vista, dall’altro no. Il momento è quello che è, va preso in considerazione questo tipo di ragionamento che hanno fatto. Aspettare piuttosto che andare avanti. Ora preferiscono tenere la situazione contrattuale in stand-by, ma non mi sembra che la gestione di Lautaro Martinez sia stata esemplare da parte di chi lo gestisce. Ha cambiato agenti di recente, ma nemmeno quelli di prima sono stati molto coerenti. Questo lascia aperta qualche porta. Questo “gelo” può essere anche l’anticamera di qualcosa che potrà succedere. Sappiamo che piace l’Atletico Madrid e non solo (anche a Barcellona e Manchester City, ndr). Mi sembra che Lautaro Martinez viaggi in una situazione abbastanza incasinata». Questo il commento di Pedullà su Lautaro Martinez.